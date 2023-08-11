Четыре золота выиграли псковички на чемпионате мира по воздушной гимнастике и пилонному спорту

23:07, 11 августа 2023, ПАИ

Четыре золотые медали выиграли псковички на чемпионате мира WorldStar 2023 по воздушной гимнастике и пилонному спорту, который прошёл 21 июля. Об этом ПАИ сообщила тренер по воздушной гимнастике и спорту на пилоне из Псковской области Софья Колоскова.

Представители команды GYM_KOLOSKOVA победили в одних из самых многочисленных категорий.

«В этом году мы показали четыре программы, а в прошлом году – только две. Считаю, что это высокий уровень. Также в этом году мои ученики и я показали шесть программ на чемпионате Европы в мае. И также в копилку достижений мы принесли четыре золота! На данный момент я занимаюсь развитием пилонного спорта и воздушной гимнастики в Псковской области! Сейчас мы получили представительство и готовимся к новому сезону!» – рассказала Софья Колоскова.

Напомним, что ранее шесть гимнасток приняли участие в кастинге «Битва талантов», который прошёл в одном из торговых центров Пскова. Большинство спортсменок тренировала Софья Колоскова.