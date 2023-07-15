Воздушные гимнастки выступили с акробатическими номерами в торговом центре Пскова

19:26, 15 июля 2023, ПАИ

Псковские воздушные гимнастки выступили с акробатическими номерами в одном из торговых центров города. Об этом ПАИ сообщила тренер по воздушной гимнастике и спорту на пилоне Псковской области Софья Колоскова.

Шесть гимнасток приняли участие в кастинге «Битва талантов». Псковички являются многократными победителями и призерами всероссийских и международных чемпионатов. Большинство спортсменов тренирует Софья Колоскова.

Участниками кастинга стали: Виктория Николаева, Екатерина Семенцова, Диана Крикун, Виктория Калинина, Александра Воронина, Софья Калинина.

Ранее сообщалось, что псковские воздушные гимнастки привезли 14 медалей с международного чемпионата.