В Великих Луках задержали пьяного водителя-рецидивиста

09:42, 12 августа 2023, ПАИ

Великолукские полицейские задержали водителя за езду в нетрезвом виде на Октябрьском проспекте. Ранее мужчина уже был задержан за подобное правонарушение. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники Госавтоинспекции Великих Лук остановили для проверки автомобиль «Хендай Солярис». Им управлял 39 летний мужчина, который имел признаки опьянения, хотя ранее подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. Напомним, что в соответствии со статьёй 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации повторно задержанные в пьяном состоянии водители несут уголовную ответственность.