Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» пройдёт в Пскове сегодня

10:04, 12 августа 2023, ПАИ

Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию», пройдёт в Пскове 12 августа. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Мероприятие начнётся в Финском парке в 14:00 и завершится в 22:15.

До начала концертной программы зрители увидят выступление поэтессы Марии Ватутиной.

Участница шоу «Танцы на ТНТ» Ева Уварова проведёт танцевальный мастер-класс, а кандидат в мастера спорта по спортивной аэробике Александра Мосолова – массовую зарядку.

В 17:10 на сцене состоится шоу «Сильнейшая нация мира»: русские богатыри поразят зрителей уникальными номерами на грани человеческих возможностей.

В 17:30 начнутся выступления поп-группы из Луганской Народной Республики «Собор», коллектива «Постоянные» из Пскова и V.V. and BanD из Великих Лук.

В 19:40 и 21:00 перед гостями мероприятия выступят хедлайнеры фестиваля – группа «АнимациЯ» и петербургский коллектив «ПилОт».

Кроме того, в рамках фестиваля будут организованы спортивные площадки, детская игровая зона, фудкорт. Также будет работать мобильная студия, где все желающие смогут записать своё видеообращение в поддержку российских военных.

Завершит событие официальный гимн фестиваля. Вход на фестиваль свободный.

Отметим, проект «Русское лето. ZaРоссию» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Народного фронта, Общественной палаты России, правительства Псковской области, комитета по культуре Псковской области, администрации города Пскова, Театрально-концертной дирекции Псковской области.