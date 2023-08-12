Александр Котов: Занятия физкультурой и спортом становятся нормой жизни

11:05, 12 августа 2023, ПАИ

С Всероссийским днём физкультурника от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил жителей области спикер регионального парламента Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

​

«День физкультурника – один из самых массовых праздников, который считают своим чемпионы и спортсмены-любители, прославленные тренеры и наставники дворовых команд, жители городов и небольших посёлков, дети и взрослые», — рассказал Александр Котов.

Он подчеркнул, что спорт объединяет людей всех поколений, даёт жизненную энергию, укрепляет здоровье, вселяет веру в собственные силы и развивает командные качества.

«Псковскую область по праву можно назвать спортивным регионом. Занятия физкультурой и спортом становятся нормой жизни. Во многом этому способствует создание современной спортивной инфраструктуры. ФОКОТы в районных центрах, реконструированный стадион «Машиностроитель» и новые скейт-парки в Пскове, школьные спортивные комплексы, площадки для воркаута – это лишь часть спортивных объектов, где жители области могут приобщаться к здоровому образу жизни», — заключил Александр Котов.