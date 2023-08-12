Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Александр Котов: Занятия физкультурой и спортом становятся нормой жизни

С Всероссийским днём физкультурника от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил жителей области спикер регионального парламента Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания. 

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«День физкультурника – один из самых массовых праздников, который считают своим чемпионы и спортсмены-любители, прославленные тренеры и наставники дворовых команд, жители городов и небольших посёлков, дети и взрослые», — рассказал Александр Котов.

Он подчеркнул, что спорт объединяет людей всех поколений, даёт жизненную энергию, укрепляет здоровье, вселяет веру в собственные силы и развивает командные качества.

«Псковскую область по праву можно назвать спортивным регионом. Занятия физкультурой и спортом становятся нормой жизни. Во многом этому способствует создание современной спортивной инфраструктуры. ФОКОТы в районных центрах,  реконструированный стадион «Машиностроитель» и новые скейт-парки в Пскове, школьные спортивные комплексы, площадки для воркаута – это лишь часть спортивных объектов, где жители области могут приобщаться к здоровому образу жизни», — заключил Александр Котов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 августа 2023

Борис Елкин поздравил псковичей с Днём физкультурника

12 августа 2023

Александр Котов: Занятия физкультурой и спортом становятся нормой жизни

12 августа 2023

Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» пройдёт в Пскове сегодня

12 августа 2023

День физкультурника празднуют в России 12 августа

11 августа 2023

«Княгиня Ольга» преподала детям уроки налоговой грамотности

11 августа 2023

«В поисках Третьего Рима»: студенты вузов разбирались на Псковщине в теории Филофея

11 августа 2023

Четыре золота выиграли псковички на чемпионате мира по воздушной гимнастике и пилонному спорту

11 августа 2023

Минкультуры РФ поддержит псковский проект «Музейные маршруты глазами детей»


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...