В Московском зоопарке родились детёныши редких газелей

11:58, 12 августа 2023, ПАИ

Три детёныша краснокнижных джейранов, являющихся парнокопытными из рода газелей, родились в центре воспроизводства редких животных Московского зоопарка, сообщает РИА Новости.

«В центре воспроизводства редких животных Московского зоопарка, расположенном под Волоколамском, родились три детеныша джейранов – парнокопытных из рода газелей. Эти грациозные создания занесены в Международную Красную книгу как уязвимый вид», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за сохранение этого вида газелей борются разные зоопарки мира, в том числе московский. По оценкам зоологов, в дикой природе насчитывается всего около 50 тысяч взрослых особей.

По словам генерального директора Московского зоопарка, приведённым на сайте, в столичном центре воспроизводства редких животных газели прекрасно себя чувствуют и ежегодно приносят потомство. В этом году две газели родили самку и близнецов.

«Увидеть малышей могут все желающие. Узнать режим работы центра воспроизводства редких видов животных, условия его посещения и схему проезда можно на сайте центра», — добавляется в сообщении.

