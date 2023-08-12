Актриса из «Улицы разбитых фонарей» Белла Ко умерла в Москве
В возрасте 54 лет в Москве умерла актриса Белла Ко, сообщает Regnum со ссылкой на источник. Она скончалась в своей квартире на улице Перерва.
«Причина смерти — онкология», — уточнил собеседник Regnum.
Ко играла в популярных сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Склифосовский». Актриса также озвучивала для российского проката известные мультфильмы «История игрушек», «Суперсемейка», «Тарзан 2: Начало легенды», фильмы «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», «Крупная рыба» и другие картины.
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