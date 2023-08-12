Медикаменты для военнослужащих СВО закупили в Пустошке

14:21, 12 августа 2023, ПАИ

Медикаменты на сумму почти 100 тысяч рублей приобрела для военнослужащих в зоне СВО администрация Пустошкинского района, сообщает газета «Вперёд».

​

Деньги на медикаменты были собраны на благотворительном концерте.

«Всё это в ближайшие дни будет передано нашими храбрыми девушками из группы «Скобари» медицинскому эвакуационному подразделению «Док» для спасения жизней наших бойцов», – написал глава района Юрий Кравцов.

Также он поблагодарил всех, кто внёс вклад в фонд поддержки военнослужащих.