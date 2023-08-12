«Тапочки», «Смешарики и «Феечки» стали призёрами на турнире по стритболу в Великих Луках

15:52, 12 августа 2023, ПАИ

Открытый турнир по стритболу среди мальчиков и девочек 2012 года рождения прошёл на острове Дятлинка в Великих Луках. Об этом сообщается в группе Федерации баскетбола Великих Лук в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования проводились в честь празднования Всероссийского дня физкультурника.

Среди мальчиков первое место заняла команда Smile, серебро досталось Smile face, а замкнули тройку лидеров команда Aloha.

В зачёте для девочек чемпионками стали баскетболистки из команды «Тапочки», второе место заняли «Смешарики», а бронзу заполучила команда «Феечки Winx».