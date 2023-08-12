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Общество

Новую спортивную площадку открыли в Пыталовском районе

Открытие спортивной площадки для отработки и сдачи нормативов комплекса ГТО прошло в деревне Гавры Пыталовского района, сообщает газета «Наша жизнь».

Фото: газета "Наша жизнь"

Объект был установлен в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». 

Площадка имеет размер 12×20 метров и включает в себя различные тренажеры, зону для сдачи нормативов ГТО и зону по воркауту. На закупку оборудования из федерального и областного бюджетов выделено более 10 млн рублей. 

Фото: газета "Наша жизнь"

Жителей деревни и спортсменов поздравила Глава Пыталовского района Вера Кондратьева, отметив, что площадка появилась в этой деревне не случайно, её жители ведут активный образ жизни и занимаются спортом уже на профессиональном уровне. С открытием площадки жителей также поздравил глава волости Валерий Васильев. 

В честь дня физкультурника глава района вручила благодарности отличившимся - учителю физкультуры Гавровской средней школы Дмитрию Быстрову, тренеру-преподавателю ДЮСШ Сергею Рубану и директору ДЮСШ Галине Невар.

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