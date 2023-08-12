Большой спортивный праздник в честь Дня физкультурника прошёл в Острове

17:44, 12 августа 2023, ПАИ

Большой спортивный праздник в честь Всероссийского дня физкультурника прошёл в Острове. Об этом ПАИ сообщила районная газета «Островские вести».

На площади Клавы Назаровой представителей спортивного сообщества города наградили благодарностями за подписью главы Островского района Дмитрия Быстрова.

Заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова вручила награды заслуженным работникам физической культуры и спорта, ветеранам спорта Островского района, тренерам, судьям, участвующим в организации и проведении спортивных мероприятий, а также юным спортсменам, отличившимся в спорте. «Вы все являетесь настоящим примером для подражания. Огромное вам за это спасибо и низкий поклон за то, что вы связали судьбу со спортом», – сказала она.

После торжественной церемонии присутствующие возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза Клавдии Назаровой.

В парке Победы прошли эстафеты для коллективов четырёх детских садов. За участие дети получили медали, памятные браслеты и почётные грамоты.

Дальнейшее празднование прошло на спортивных площадках и стадионах города, на которых были организованы турниры по шахматам, мини-футболу, волейболу и настольному теннису.