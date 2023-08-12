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Общество

День физкультурника отметили на стадионе «Святогорец» в Пушкинских Горах

Мероприятия, посвящённые Дню физкультурника, прошли на стадионе «Святогорец» в Пушкинских Горах. Об этом сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее : Telegram-канал Оксаны Филипповой

Спортивный день начался с турнира по самбо. Затем прошло лично-командное первенство, в котором приняли участие пять трудовых коллективов района – администрации района, СОШ имени А. С. Пушкина, детского сада «Сказка», МЧС и вневедомственной охраны. Бег, подъём гири, силовые упражнения, игру в волейбол и перетягивание каната продемонстрировали участники первенства, победителем которого стала СОШ.

«Когда-то участие трудовых коллективов в различных спортивных состязаниях было хорошей практикой. Спасибо тем коллективам, которые откликнулись на предложение поучаствовать в соревнованиях! Все получили хорошее настроение!» – написала Оксана Филиппова. 

Спортивный день завершился футбольным матчем. 

«Поздравляю всех спортсменов, тренеров, ветеранов спорта, юных спортсменов района – всех, в чьей жизни спорт играет важное место! «Быстрее, выше, сильнее» – пусть слова этого лозунга становятся девизом по жизни для пушкиногорцев, выбирающих спорт как норму жизни», – подытожила глава района.

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