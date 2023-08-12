169-й день рождения отмечает село Новоселье Струго-Красненского района

20:46, 12 августа 2023, ПАИ

169-й день рождения отмечает село Новоселье Струго-Красненского района сегодня, 12 августа. Об этом пишет газета «Струги» в соцсети «ВКонтакте».

С праздником собравшихся поздравили глава района Александр Волков, глава сельского поселения «Новосельская волость» Артур Давыдов, председатель районного Собрания депутатов Николай Бурый, депутат районного Собрания депутатов Константин Богович, председатель районного Совета ветеранов Любовь Яковлева, руководитель ООО «Струги» Елена Волкова, директор Новосельского дома-интерната для престарелых и инвалидов Юлия Васильева.

«Было много поздравлений и добрых слов. Чествовали долгожителей, молодые семьи и те, которые прожили в браке не по одному десятку лет, семьи, где появились малыши. Награждали участников конкурсов, проводимых администрацией поселения», – говорится в сообщении.

«Были и замечательный концерт, выставки работ местных мастеров. Организаторы постарались, а потому всё получилось красиво и ярко. В завершение торжественной части уже по сложившейся традиции всех угостили вкусными пирогами», – рассказали в газете.