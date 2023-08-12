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Общество

День физкультурника отметили в деревне Поречье Великолукского района

Спортивным праздником отметили День физкультурника в деревне Поречье Великолукского района. Об этом пишет газета «Наш путь» в соцсети «ВКонтакте». 

Фото здесь и далее: газета «Наш путь»

«Любители спорта и здорового образа жизни всех возрастов с большим удовольствием продемонстрировали свою силу, меткость, скорость реакции и стратегические способности в таких видах спорта, как подъём гири, настольный теннис, дартс, шахматы и так далее», – рассказали в газете.

«Лучшие из лучших были удостоены дипломов и медалей. Однако главными победителямм, конечно же, стали дружба и заряд бодрости, которые получили все участники праздника», – говорится в сообщении.

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