День физкультурника отметили в деревне Поречье Великолукского района

21:03, 12 августа 2023, ПАИ

Спортивным праздником отметили День физкультурника в деревне Поречье Великолукского района. Об этом пишет газета «Наш путь» в соцсети «ВКонтакте».

«Любители спорта и здорового образа жизни всех возрастов с большим удовольствием продемонстрировали свою силу, меткость, скорость реакции и стратегические способности в таких видах спорта, как подъём гири, настольный теннис, дартс, шахматы и так далее», – рассказали в газете.

«Лучшие из лучших были удостоены дипломов и медалей. Однако главными победителямм, конечно же, стали дружба и заряд бодрости, которые получили все участники праздника», – говорится в сообщении.