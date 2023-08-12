Первое венчание состоялось во Владимирском храме Себежского района

21:43, 12 августа 2023, ПАИ

Первое венчание состоялось во Владимирском храме деревни Бояринова в Себежском районе 11 августа. Об этом пишет газета «Призыв» в соцсети «ВКонтакте».

Обряд венчания прошли Юрий и Светлана Исаковы, по святцам – Георгий и Фотиния. Как говорится в сообщении, они подошли к делу ответственно и нашли свидетелей, которые согласились не просто постоять за спиной у брачующихся, но и пройти Таинство Исповеди и Причастия.

Вся семья приняла участие в уборке и украшении храма цветами, злаковыми колосьями и ветвями рябины. В соответствии с народными традициями была организована встреча обвенчанных на выходе из храма. «Было всё, как положено: и шуба, брошенная к их ногам, и песни под аккомпанемент бубенцов и деревянных ложек, и рис с монетами, которыми щедро посыпали обоих!» – написали в газете.

Когда отзвучало песенное приветствие, Юрий и Светлана подошли к братской могиле и положили охапку цветов к подножию памятника воину. В газете отметили, что этот знак памяти поколений заложил традицию для тех, кто совершит Таинство брака в будущем.

На лестнице паре перегородили дорогу дети и молодёжь с караваем хлеба для испытания, кто в семье будет главный. Победителем оказался Юрий.

«Поздравляем супругов Исаковых с венчанием. Желаем семейного тепла, любви и продолжения рода. Мира и процветания новому храму, здоровья прихожанам», – подытожили в газете.