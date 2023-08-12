Водитель госпитализирован в результате переворота автомобиля в Псковском районе

22:07, 12 августа 2023, ПАИ

37-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» не справился с управлением в деревне Кислово Псковского района, в результате чего его машина вылетела в кювет и перевернулась. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В ДТП пострадал водитель. Он госпитализирован в медучреждение.

По предварительным данным, мужчина потерял управление, потому что на проезжую часть прямо перед его автомобилем выбежало дикое животное.

На месте работают бригада скорой помощи, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГИБДД.