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Происшествия

Водитель госпитализирован в результате переворота автомобиля в Псковском районе

37-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» не справился с управлением в деревне Кислово Псковского района, в результате чего его машина вылетела в кювет и перевернулась. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

В ДТП пострадал водитель. Он госпитализирован в медучреждение.

По предварительным данным, мужчина потерял управление, потому что на проезжую часть прямо перед его автомобилем выбежало дикое животное.

На месте работают бригада скорой помощи, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГИБДД. 

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