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Общество

Гверздонь, Горушка и Глоты Псковского района отпраздновали дни деревень

Три небольших населённых пункта Псковского района отметили дни деревень на этой неделе – Гверздонь Серёдкинской волости, Горушка и Глоты Ядровской волости. Об этом сообщила глава района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»

«Все они самобытные и вместе с тем схожи по духу и образу жизни местных жителей. В каждой из них течёт размеренная жизнь, люди заняты деревенскими заботами и очень рады, что к ним теперь приезжают артисты, желающие подарить им своё творчество», – написала Наталья Фёдорова.

Самым активным жителям деревень были вручены благодарственные письма и подарки.

Глава района отметила неравнодушие людей к своей малой родине. «Вместе с сельскими поселениями жители благоустраивают свои населённые пункты, это видно по тому, как просто, но с большим сердцем люди заботятся о том месте, где живут», – рассказала она.

«Положительными эмоциями зарядились не только зрители, но и артисты – от аплодисментов и улыбок всех собравшихся на праздник! Такие тёплые встречи объединяют нас и согревают душу. Жителям доброго здоровья, благополучия, успехов!» – подытожила Наталья Фёдорова. 

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