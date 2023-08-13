Победителей первого городского триатлона назвали в Пскове

09:50, 13 августа 2023, ПАИ

Победителей первого городского триатлона на олимпийскую дистанцию назвали в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.

В командном зачете в спортивном состязании победу одержала команда «Барсы».

Первое место в личном зачете завоевал Александр Пупкевич.

Напомним, что всего в псковском треатлоне приняли участие порядка 80 спортсменов из восьми регионов России.

Им предстояло выполнить заплыв на 1,5 километра по реке Великой – от Мирожского монастыря до Псковского кремля. Затем по улицам города участники должны были проехать девять кругов веломаршрута общей протяженностью почти 40 километров. По Финскому парку прошло три круга бегового испытания на девять километров.