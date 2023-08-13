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Происшествия

Двух нетрезвых водителей ВАЗов остановили псковские полицейские

Сотрудники ГИБДД задержали двух нетрезвых водителей в Псковском и Порховском районах. При этом ранее оба автолюбителя привлекались к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Так, вечером 8 августа в деревне Кузово Порховского района полицейские остановили ВАЗ-21213. Им управлял 56-летний житель деревни Дубровно Порховского района в состоянии алкогольного опьянения.

А в деревне Ершово Псковского района был остановлен нетрезвый пскович 1973 года рождения. Мужчина был за рулем ВАЗ-210540.

По данным фактам проводятся проверки. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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