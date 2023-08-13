Нетрезвый водитель пострадал в ночном ДТП в Бежаницком районе

10:28, 13 августа 2023, ПАИ

Нетрезвый водитель легкового автомобиля не справился с управлением у деревни Иваново Бежаницкого района, в результате чего его машина вылетела в кювет и перевернулась. Об этом ПАИ сообщили в МО МВД России «Бежаницкий».

В результате ДТП пострадал водитель. Он от госпитализации в медучреждение отказался.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.