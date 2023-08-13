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Происшествия

Водитель иномарки сбил двух пешеходов в Великих Луках

Водитель автомобиля Lifan сбил двух пешеходов в Великих Луках. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

  • Водитель сбил двух пешеходов в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «ПАИ.Псковская сводка»
  • Водитель сбил двух пешеходов в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «ПАИ.Псковская сводка»
  • Водитель сбил двух пешеходов в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «ПАИ.Псковская сводка»
  • Водитель сбил двух пешеходов в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «ПАИ.Псковская сводка»
  • Водитель сбил двух пешеходов в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «ПАИ.Псковская сводка»

ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе у дома № 16/6 на улице Некрасова в Великих Луках.

Пешеходам помощь оказана на месте. Решался вопрос об их госпитализации.

На месте работали бригада скорой помощи, ПСО города Великие Луки, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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