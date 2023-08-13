Водитель иномарки сбил двух пешеходов в Великих Луках
Водитель автомобиля Lifan сбил двух пешеходов в Великих Луках. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ.Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ.Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ.Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ.Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ.Псковская сводка»
ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе у дома № 16/6 на улице Некрасова в Великих Луках.
Пешеходам помощь оказана на месте. Решался вопрос об их госпитализации.
На месте работали бригада скорой помощи, ПСО города Великие Луки, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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