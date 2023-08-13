Три человека пострадали после ночного ДТП в Пскове
Трёх человек госпитализировали после ночного ДТП в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Столкновение автомобилей BMW и Geely произошло на улице Коммунальной в Пскове. В результате ДТП пострадали три человека. Они госпитализированы в медучреждение.
Освидетельствование показало, что водитель автомобиля BMW находился в состоянии алкогольное опьянения на момент ДТП.
На месте работали бригада медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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