Три человека пострадали после ночного ДТП в Пскове

11:47, 13 августа 2023, ПАИ

Трёх человек госпитализировали после ночного ДТП в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»











Столкновение автомобилей BMW и Geely произошло на улице Коммунальной в Пскове. В результате ДТП пострадали три человека. Они госпитализированы в медучреждение.

Освидетельствование показало, что водитель автомобиля BMW находился в состоянии алкогольное опьянения на момент ДТП.

На месте работали бригада медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.