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Происшествия

Три человека пострадали после ночного ДТП в Пскове

Трёх человек госпитализировали после ночного ДТП в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

  • Три человека пострадали после ночного ДТП в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Три человека пострадали после ночного ДТП в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Три человека пострадали после ночного ДТП в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Три человека пострадали после ночного ДТП в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Три человека пострадали после ночного ДТП в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Три человека пострадали после ночного ДТП в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Столкновение автомобилей BMW и Geely произошло на улице Коммунальной в Пскове. В результате ДТП пострадали три человека. Они госпитализированы в медучреждение.

Освидетельствование показало, что водитель автомобиля BMW находился в состоянии алкогольное опьянения на момент ДТП.

На месте работали бригада медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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