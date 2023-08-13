Вандалы разгромили автобусную остановку в Пскове

12:12, 13 августа 2023, ПАИ

Полиция проводит проверку по факту публикации в социальных сетях и СМИ информации о повреждении автобусной остановки на улице Коммунальной города Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На место происшествия незамедлительно выехал участковый, который осмотрел место происшествия.

Установлено, что у автобусной остановки на улице Коммунальной повреждён каркас и разбиты стекла.

Теперь полицейским предстоит осмотреть камеры наружного видеонаблюдения и установить причастных лиц для привлечения их к установленной законом ответственности.

Полицейские просят граждан, кто обладает информацией о случившемся или был свидетелем повреждения, сообщить об этом в дежурную часть по номеру 59-30-00 или 112.