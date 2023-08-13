Фестиваль OFFLINE прошёл в Куньинском районе

12:33, 13 августа 2023, ПАИ

Фестиваль OFFLINE прошёл в Двинь-Покровском Куньинского района в рамках молодёжного арт-проекта «Многоголосье». Об этом пишет районная газета «Пламя».

На сцене Двинь-Покровского выступили как уже знакомые по этой площадке молодые исполнители, так и дебютанты.

Отметим, что фестиваль OFFLINE предоставляет площадку для молодых исполнителей, молодых авторов, которые могут представить своё творчество аудитории ровесников и не только.

Проект существует уже более тридцати лет при поддержке администрации города Великие Луки, в 2022 году он был удостоен гранта Президентского фонда культурных инициатив.