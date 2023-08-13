Женщина пострадала в результате тройного ДТП в Пскове
Столкновение автомобилей Renault Logan, Renault Fluence и Skoda произошло у дома № 83а на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
В результате ДТП пострадала женщина. Помощь ей оказана на месте. От госпитализации потерпевшая отказалась.
Прибывшие спасатели обесточили автомобили.
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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