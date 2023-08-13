Женщина пострадала в результате тройного ДТП в Пскове

13:37, 13 августа 2023, ПАИ

Столкновение автомобилей Renault Logan, Renault Fluence и Skoda произошло у дома № 83а на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».











В результате ДТП пострадала женщина. Помощь ей оказана на месте. От госпитализации потерпевшая отказалась.

Прибывшие спасатели обесточили автомобили.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.