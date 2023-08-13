Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Женщина пострадала в результате тройного ДТП в Пскове

Столкновение автомобилей Renault Logan, Renault Fluence и Skoda произошло у дома № 83а на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

  • Женщина пострадала в результате тройного ДТП в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
  • Женщина пострадала в результате тройного ДТП в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
  • Женщина пострадала в результате тройного ДТП в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
  • Женщина пострадала в результате тройного ДТП в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
  • Женщина пострадала в результате тройного ДТП в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
  • Женщина пострадала в результате тройного ДТП в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП пострадала женщина. Помощь ей оказана на месте. От госпитализации потерпевшая отказалась.

Прибывшие спасатели обесточили автомобили.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 августа 2023

Двух нетрезвых водителей ВАЗов остановили псковские полицейские

13 августа 2023

ФОТОФАКТ. Улицу в Великих Луках затопило после дождя

13 августа 2023

Женщина пострадала в результате тройного ДТП в Пскове

13 августа 2023

Камеры запечатлели ночное ДТП в Пскове, в котором пострадали три человека

13 августа 2023

Вандалы разгромили автобусную остановку в Пскове

13 августа 2023

Три человека пострадали после ночного ДТП в Пскове

13 августа 2023

Водитель иномарки сбил двух пешеходов в Великих Луках

13 августа 2023

Нетрезвый водитель пострадал в ночном ДТП в Бежаницком районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...