Путеводитель по музею-мельнице в деревне Бугрово представили на семинаре в Карелии

15:26, 13 августа 2023, ПАИ

Новое издание Пушкинского заповедника представили в рамках семинара «Мельницы: прошлое, настоящее, будущее», который начал свою работу в Карелии, в Петрозаводске и на острове Кижи. Об этом сообщается в официальной группе заповедника в соцсети «ВКонтакте».

В книге, которую подготовил музейный мельник Денис Виноградов, можно отыскать много интересного об особенностях устройства водяных мельниц, о работе обслуживающих их специалистов и об истории относительно молодого, принятого в эксплуатацию в марте 2007 года мельничного музейного комплекса в деревне Бугрово.

«Наша водяная мельница – не просто объект технического, исторического и культурного наследия. Её работа – часть нашей повседневной культуры. По сложившейся традиции зерно для бугровской мельницы растят наши друзья, сотрудники музея-заповедника «Куликово поле». Мука, смолотая на водяной мельнице, по своему качеству отличается от муки промышленного помола. И хлеб, и блины, и другая выпечка из неё по вкусу отличаются от выпечки из привычной для нас фабричной муки. Это тоже часть культуры, традиционной, кулинарной. И ещё одно подтверждение тому, что, приезжая к Пушкину, многое можно узнать, многому научиться», – подчеркнул директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич.

Тираж путеводителя «Музей-мельница в деревне Бугрово» составит тысячу экземпляров и уже частично отпечатан в типографии «Псковское возрождение».