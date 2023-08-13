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Происшествия

Пропавшего 45-летнего мужчину продолжают разыскивать в Пскове

Без вести пропавшего 45-летнего Андрея Петрова продолжают разыскивать в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Мужчина проживает в Пскове на улице 2-й Посёлочной.

С 27 июля его местонахождение неизвестно. Последний раз мужчина появлялся в микрорайоне Завеличье, около моста Александра Невского, вблизи улицы Подвишенской города Пскова.

На вид ему около 45 лет, рост около 185 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светлые, короткие, плохо передвигался, походка шатающаяся, имел проблемы с ногами.

Одет был в серую кепку, очки с оправой чёрного цвета, футболку зелёного цвета с вырезом на груди, куртку темно-зелёного цвета в полоску с капюшоном, штаны тканевые чёрного цвета, тапки резиновые тёмно-синего цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Петрова, просят сообщить по телефонам отдела разыскной работы УМВД России по городу Пскову 59-63-09, 8-952-214-48-97 или в дежурную часть по номеру 59-63-22.

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