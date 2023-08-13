В эфир вышел новый выпуск программы «Тема недели»

17:22, 13 августа 2023, ПАИ

Очередной выпуск авторской программы Александра Машкарина «Тема недели» вышел в эфир на телеканале «Первый Псковский».

В программе:

активность кандидатов в губернаторы: ау, оппозиция;

как единороссы оппозиционеров упоминаниями спасают;

аккаунт под двойной замок. Атака из-за бугра на соцсети псковичей;

мнение эксперта: как защищена система дистанционного электронного голосования;

феномен ДЭГ в Псковской области: как объяснить высокое внимание избирателей к электронному голосованию.

Отметим, что авторская программа «Тема недели» выходит с 26 августа 2022 года еженедельно по субботам в 20:00 на телеканале «Первый Псковский», повтор – в воскресенье в 12:10. Автор и ведущий Александр Машкарин субъективно, но с помощью экспертов рассказывает о наиболее важных событиях и явлениях в жизни Псковской области.