В эфир вышел новый выпуск программы «Тема недели»
Очередной выпуск авторской программы Александра Машкарина «Тема недели» вышел в эфир на телеканале «Первый Псковский».
В программе:
- активность кандидатов в губернаторы: ау, оппозиция;
- как единороссы оппозиционеров упоминаниями спасают;
- аккаунт под двойной замок. Атака из-за бугра на соцсети псковичей;
- мнение эксперта: как защищена система дистанционного электронного голосования;
- феномен ДЭГ в Псковской области: как объяснить высокое внимание избирателей к электронному голосованию.
Отметим, что авторская программа «Тема недели» выходит с 26 августа 2022 года еженедельно по субботам в 20:00 на телеканале «Первый Псковский», повтор – в воскресенье в 12:10. Автор и ведущий Александр Машкарин субъективно, но с помощью экспертов рассказывает о наиболее важных событиях и явлениях в жизни Псковской области.
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