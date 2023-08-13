До +27 градусов прогнозируют в Псковской области 14 августа

18:10, 13 августа 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 14 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью местами пройдут кратковременные дожди, днём – без существенных осадков.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура по области ночью будет от +11 до +16 градусов, днём – от +22 до +27 градусов.

Атмосферное давление будет низкое.