До +27 градусов прогнозируют в Псковской области 14 августа
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 14 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью местами пройдут кратковременные дожди, днём – без существенных осадков.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура по области ночью будет от +11 до +16 градусов, днём – от +22 до +27 градусов.
Атмосферное давление будет низкое.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
13 августа 2023
655 лет с первого упоминания в летописях отметили в селе Велье Пушкиногорского района
13 августа 2023
Игорь Иванов отметил вклад работников строительной отрасли в развитие профсоюзного движения