Как провести безопасный отдых на природе, рассказали псковичам

18:30, 13 августа 2023, ПАИ

Как провести безопасный отдых на природе, рассказали псковичам в Telegram-канале ГУ МЧС России по Псковской области.

Отдыхающих призывают никогда не забывать о правилах пожарной безопасности и принимать все необходимые меры для её обеспечения.

Прежде всего, не следует разводить костры без особой надобности, поскольку они являются одной из главных причин пожаров. Если в этом всё же возникает необходимость, то следует помнить, что требованиями пожарной безопасности запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на старых горельниках, на лесосеках, захламлённых порубочными остатками, на торфяниках и вблизи сухой травы, особенно при сильном ветре. Большую опасность представляют старые пни и валежник.

Для костра следует найти подходящее место, например на песчаной или галечной косе у реки или озера, а также на открытой поляне. Но прежде необходимо удалить вокруг будущего костра всё, что может гореть, а затем следить, чтобы огонь не перебрался в лес.

Покидая место привала, нужно обязательно потушить костёр. Если поблизости нет воды, то тщательно засыпать его землёй. Нельзя уходить не убедившись, что от кострища не осталось ни одного тлеющего уголька.

В сообщении призывают помнить, что пожар легче предупредить, чем потушить.

В случае возникновения пожара нужно звонить по телефонам 101 или 112.