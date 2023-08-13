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Как провести безопасный отдых на природе, рассказали псковичам

Как провести безопасный отдых на природе, рассказали псковичам в Telegram-канале ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Отдыхающих призывают никогда не забывать о правилах пожарной безопасности и принимать все необходимые меры для её обеспечения.

Прежде всего, не следует разводить костры без особой надобности, поскольку они являются одной из главных причин пожаров. Если в этом всё же возникает необходимость, то следует помнить, что требованиями пожарной безопасности запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на старых горельниках, на лесосеках, захламлённых порубочными остатками, на торфяниках и вблизи сухой травы, особенно при сильном ветре. Большую опасность представляют старые пни и валежник.

Для костра следует найти подходящее место, например на песчаной или галечной косе у реки или озера, а также на открытой поляне. Но прежде необходимо удалить вокруг будущего костра всё, что может гореть, а затем следить, чтобы огонь не перебрался в лес.

Покидая место привала, нужно обязательно потушить костёр. Если поблизости нет воды, то тщательно засыпать его землёй. Нельзя уходить не убедившись, что от кострища не осталось ни одного тлеющего уголька.

В сообщении призывают помнить, что пожар легче предупредить, чем потушить.

В случае возникновения пожара нужно звонить по телефонам 101 или 112.

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