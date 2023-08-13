655 лет с первого упоминания в летописях отметили в селе Велье Пушкиногорского района

18:55, 13 августа 2023, ПАИ

Юбилей отметило старинное купеческое село Велье Пушкиногорского района – 655 лет с момента первого упоминания в летописях. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

На праздник собрались жители и гости Пушкиногорского района.

Приветственное слово от лица главы муниципалитета Оксаны Филипповой зачитал исполняющий полномочия главы района Александр Коротоножкин.

«Сегодня жители села Велье отмечают 655-ю годовщину со дня первого упоминания о селе, которое относится к 1368 году. Но первые жители – славяне-кривичи – появились здесь намного раньше. В середине XV века была построена крепость, которая за всё своё существование ни разу не была сдана неприятелю. Стояла крепость на валу, который окружали озёра Велье, Чадо и Чёрное», – говорится в приветственной речи.

С поздравлениями и наилучшими пожеланиями к односельчанам обратилась и глава администрации сельского поселения «Велейская волость» Светлана Алексеева.

Концертную программу подготовили солисты Велейского сельского дома культуры совместно с Пушкиногорским культурно-досуговым центром. Для гостей выступили вокальная группа «Рябинушка», Дарья Иркабулова, Мария Демидова, Сергей Булатов, Василий Кондратюк, Вадим Снегов и Ольга Урядникова.

Научный сотрудник Пушкинского заповедника Вера Тиханова провела для всех желающих экскурсии по Велейскому краеведческому музею, отметившему 60-летие, и старинному городищу. Для детей и взрослых Пушкинский заповедник представил игровую программу «Сундучок». «Все желающие смогли окунуться в мир давно забытых народных игр и поиграть в своё удовольствие в закидушку, накидушку, кошки-мышки, калечину-малечину, запускали волчок и перетягивали канат», – написали в газете.

Для жителей и гостей села прошла выставка работ велейских рукодельниц, среди которых особое внимание привлекали куклы, изображающиеПушкина.

Праздник продолжился чаепитием за общим столом и дискотекой.