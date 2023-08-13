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Общество

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир 14 августа

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 14 августа, в 11:30.

Как всегда, ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин расскажут зрителям о главных событиях предстоящей недели.

С руководителем регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Марией Филоновой ведущие поговорят о работе комитета, как и где сегодня в регионе оказывается помощь семьям участников специальной военной операции.

Ещё одним гостем передачи станет директор спортивной школы «Олимп», председатель Псковской областной федерации бокса Артур Акавов. Он расскажет об открытии нового центра боевых искусств, о том, какие виды спорта сегодня в регионе особенно популярны, а также о развитии псковского бокса.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 14 августа в 11:30 на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».

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