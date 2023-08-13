Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как родителю школьника получить выходной первого сентября, рассказали псковичам

О том, как законно сделать первое сентября днём отдыха, ПАИ сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

Фото: ПАИ

По закону первое сентября не является ни праздничным, ни выходным днём. В этом году первый день учебного года выпадает на пятницу, поэтому если родитель работает по стандартной «пятидневке», этот день будет для него рабочим. Директор департамента трудового права Александр Южалин рассказал, как можно сделать его выходным и спокойно посетить школьный праздник.

В первую очередь, если человек является донором, сдаёт кровь или её компоненты, то по закону он имеет дополнительный оплачиваемый выходной день. Его можно свободно использовать в любое время, в том числе и первого сентября.

Можно взять отпуск и за свой счёт. Ещё один вариант: взять на День знаний ежегодный оплачиваемый отпуск. Если изначально он запланирован на другой период, можно договориться о его переносе с работодателем. «Кстати имейте в виду, что переносить отпуск на другой период можно только с согласия работодателей, но льготные категории работников имеют право брать отпуск в любое удобное для них время (в частности, это касается многодетных родителей)», – добавили в SuperJob.

Если работодатель привлекал или собирается привлечь родителя к работе в выходной день или к сверхурочной работе, то вместо повышенной оплаты можно выбрать дополнительный день отдыха и использовать его первого сентября.

Если родитель воспитывает ребёнка-инвалида, то ему полагаются четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц, которые он может использовать в любое время, в том числе и первого сентября.

Наконец, дополнительный выходной может предоставить сама компания. По закону День знаний действительно не является праздничным днём, однако некоторые работодатели идут навстречу своим работникам и дают в этот день дополнительный выходной. Такая гарантия может быть установлена трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или другими внутренними документами. SuperJob советует спросить у работодателя, действует ли в компании такая практика, и, если да, уточнить, как ею воспользоваться. Обычно достаточно подать заявление и подтвердить, что у вас есть ребёнок школьного возраста или ребёнок, который идёт в первый класс. 

«Но обратите внимание, что устанавливать выходной первого сентября для работников-родителей – это право, а не обязанность работодателя. Если в вашей организации этого не предусмотрено, нужно будет искать иные варианты», – подытожили в сервисе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 августа 2023

Как родителю школьника получить выходной первого сентября, рассказали псковичам

13 августа 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Концерт в честь 550-летия Псково-Печерского монастыря в Зелёном театре Пскова в лицах

13 августа 2023

Концерт в честь 550-летия Псково-Печерского монастыря прошёл в Зелёном театре Пскова

13 августа 2023

Пропавшего в лесу пенсионера ищут в Бежаницком районе Псковской области

13 августа 2023

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир 14 августа

13 августа 2023

Пропавшего в лесу пенсионера разыскивают в Себежском районе Псковской области

13 августа 2023

Праздничная программа «Мы выбираем спорт» прошла в Красногородске

13 августа 2023

655 лет с первого упоминания в летописях отметили в селе Велье Пушкиногорского района


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...