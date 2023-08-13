Как родителю школьника получить выходной первого сентября, рассказали псковичам

23:57, 13 августа 2023, ПАИ

О том, как законно сделать первое сентября днём отдыха, ПАИ сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

По закону первое сентября не является ни праздничным, ни выходным днём. В этом году первый день учебного года выпадает на пятницу, поэтому если родитель работает по стандартной «пятидневке», этот день будет для него рабочим. Директор департамента трудового права Александр Южалин рассказал, как можно сделать его выходным и спокойно посетить школьный праздник.

В первую очередь, если человек является донором, сдаёт кровь или её компоненты, то по закону он имеет дополнительный оплачиваемый выходной день. Его можно свободно использовать в любое время, в том числе и первого сентября.

Можно взять отпуск и за свой счёт. Ещё один вариант: взять на День знаний ежегодный оплачиваемый отпуск. Если изначально он запланирован на другой период, можно договориться о его переносе с работодателем. «Кстати имейте в виду, что переносить отпуск на другой период можно только с согласия работодателей, но льготные категории работников имеют право брать отпуск в любое удобное для них время (в частности, это касается многодетных родителей)», – добавили в SuperJob.

Если работодатель привлекал или собирается привлечь родителя к работе в выходной день или к сверхурочной работе, то вместо повышенной оплаты можно выбрать дополнительный день отдыха и использовать его первого сентября.

Если родитель воспитывает ребёнка-инвалида, то ему полагаются четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц, которые он может использовать в любое время, в том числе и первого сентября.

Наконец, дополнительный выходной может предоставить сама компания. По закону День знаний действительно не является праздничным днём, однако некоторые работодатели идут навстречу своим работникам и дают в этот день дополнительный выходной. Такая гарантия может быть установлена трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или другими внутренними документами. SuperJob советует спросить у работодателя, действует ли в компании такая практика, и, если да, уточнить, как ею воспользоваться. Обычно достаточно подать заявление и подтвердить, что у вас есть ребёнок школьного возраста или ребёнок, который идёт в первый класс.

«Но обратите внимание, что устанавливать выходной первого сентября для работников-родителей – это право, а не обязанность работодателя. Если в вашей организации этого не предусмотрено, нужно будет искать иные варианты», – подытожили в сервисе.