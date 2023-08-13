Успенский пост начинается у православных христиан 14 августа

07:11, 14 августа 2023, ПАИ

Православная Церковь празднует происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня, в первый день Успенского поста, 14 августа, пишет сalend.ru.

С того времени, как Сын Божий освятил крест своими страданиями, в нем стала проявляться необыкновенная чудодейственная сила. О ее проявлении свидетельствует и история праздника. Празднование было установлено в Константинополе, а поводом послужили многочисленные болезни, часто начинавшиеся в августе.

Зарождение этого праздника относится к IX веку, а в XII-XIII веках он утвердился во всех православных церквях мира.

Русское название праздника «происхождение» — неточный перевод греческого слова, которое означает торжественную церемонию, крестный ход. Поэтому в название праздника добавлено слово «изнесение». В этот праздник в храмах полагается вынос Креста и поклонение ему. По принятому ныне в Русской Церкви чину, малое освящение воды 14 августа по новому стилю совершается до или после литургии. По традиции, вместе с освящением воды совершается освящение меда. Поэтому в народе праздник получил название «Медовый Спас».

Совершая празднество в честь Креста Господня, Православная Церковь возносит свои усердные молитвы к Господу о том, чтобы он силою Креста Своего ограждал верующих от всех врагов, видимых и невидимых на всех путях земной жизни.

Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, отмечаемое в этот же день, установлено по случаю знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и Святого Креста во время сражений святого благоверного князя Андрея Боголюбского с волжскими булгарами.