Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Успенский пост начинается у православных христиан 14 августа

Православная Церковь празднует происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня, в первый день Успенского поста, 14 августа, пишет сalend.ru.

С того времени, как Сын Божий освятил крест своими страданиями, в нем стала проявляться необыкновенная чудодейственная сила. О ее проявлении свидетельствует и история праздника. Празднование было установлено в Константинополе, а поводом послужили многочисленные болезни, часто начинавшиеся в августе.

Зарождение этого праздника относится к IX веку, а в XII-XIII веках он утвердился во всех православных церквях мира.

Русское название праздника «происхождение» — неточный перевод греческого слова, которое означает торжественную церемонию, крестный ход. Поэтому в название праздника добавлено слово «изнесение». В этот праздник в храмах полагается вынос Креста и поклонение ему. По принятому ныне в Русской Церкви чину, малое освящение воды 14 августа по новому стилю совершается до или после литургии. По традиции, вместе с освящением воды совершается освящение меда. Поэтому в народе праздник получил название «Медовый Спас».

Совершая празднество в честь Креста Господня, Православная Церковь возносит свои усердные молитвы к Господу о том, чтобы он силою Креста Своего ограждал верующих от всех врагов, видимых и невидимых на всех путях земной жизни.

Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, отмечаемое в этот же день, установлено по случаю знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и Святого Креста во время сражений святого благоверного князя Андрея Боголюбского с волжскими булгарами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 августа 2023

Как родителю школьника получить выходной первого сентября, рассказали псковичам

13 августа 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Концерт в честь 550-летия Псково-Печерского монастыря в Зелёном театре Пскова в лицах

13 августа 2023

Концерт в честь 550-летия Псково-Печерского монастыря прошёл в Зелёном театре Пскова

13 августа 2023

Пропавшего в лесу пенсионера ищут в Бежаницком районе Псковской области

13 августа 2023

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир 14 августа

13 августа 2023

Пропавшего в лесу пенсионера разыскивают в Себежском районе Псковской области

13 августа 2023

Праздничная программа «Мы выбираем спорт» прошла в Красногородске

13 августа 2023

655 лет с первого упоминания в летописях отметили в селе Велье Пушкиногорского района


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...