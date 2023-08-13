Успенский пост начинается у православных христиан 14 августа
Православная Церковь празднует происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня, в первый день Успенского поста, 14 августа, пишет сalend.ru.
С того времени, как Сын Божий освятил крест своими страданиями, в нем стала проявляться необыкновенная чудодейственная сила. О ее проявлении свидетельствует и история праздника. Празднование было установлено в Константинополе, а поводом послужили многочисленные болезни, часто начинавшиеся в августе.
Зарождение этого праздника относится к IX веку, а в XII-XIII веках он утвердился во всех православных церквях мира.
Русское название праздника «происхождение» — неточный перевод греческого слова, которое означает торжественную церемонию, крестный ход. Поэтому в название праздника добавлено слово «изнесение». В этот праздник в храмах полагается вынос Креста и поклонение ему. По принятому ныне в Русской Церкви чину, малое освящение воды 14 августа по новому стилю совершается до или после литургии. По традиции, вместе с освящением воды совершается освящение меда. Поэтому в народе праздник получил название «Медовый Спас».
Совершая празднество в честь Креста Господня, Православная Церковь возносит свои усердные молитвы к Господу о том, чтобы он силою Креста Своего ограждал верующих от всех врагов, видимых и невидимых на всех путях земной жизни.
Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, отмечаемое в этот же день, установлено по случаю знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и Святого Креста во время сражений святого благоверного князя Андрея Боголюбского с волжскими булгарами.
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Концерт в честь 550-летия Псково-Печерского монастыря прошёл в Зелёном театре Пскова