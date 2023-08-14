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Общество

66% псковичей начали работать раньше 18 лет – опрос

Более половины псковичей (66%) начали работать в 17 лет или раньше. Еще 20% – в 18-20 лет, а 11% – в 21 год или позже. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного СК «Росгосстрах» и платформой по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Среди мужчин больше тех, кто начал работать до 18 лет (61% против 50% у женщин). Высокой долей респондентов, которые начали работать подростками, отличаются профобласти «Туризм, гостиницы и рестораны» и «Рабочий персонал». Чаще всего до совершеннолетия начинают работать жители Самарской (61%) и Иркутской областей (59%).

Респонденты, начавшие работать раньше 18 лет, рассказали, почему решили устроиться на работу в этом возрасте (можно было выбрать несколько ответов):

– ради финансовой независимости – 51%;

– чтобы накопить деньги на что-то определенное – 35%;

– чтобы с пользой проводить личное время – 28%;

– чтобы помочь родителям – 20%;

– чтобы содержать себя – 20%.

Большинство родителей (87%) тех псковичей, которые начали работать раньше 18 лет, положительно отнеслись к их решению. А 10% – нейтрально.

Более половины респондентов (68%) считают, что работа до 20 лет никак не повлияла на уровень их дохода сейчас. 32% придерживается противоположного мнения. Больше всего таких соискателей в профобластях «Юриспруденция», «Высший и средний менеджмент» и «Туризм, гостиницы и рестораны».

43% местных респондентов рассказали, что столкнулись с проблемами на первой работе:

– пришлось выбирать между работой и учебой – 6%;

– столкнулись с негативным отношением со стороны начальства или коллег – 13%;

– выплатили не всю зарплату или вообще не заплатили – 14%;

– описание вакансии разошлось с реальностью – 10%.

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