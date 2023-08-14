Минпромторг не поддержал указание цен на товары за килограмм и литр

08:56, 14 августа 2023, ПАИ

Минпромторг России выступил против законопроекта о так называемой честной цене. Речь идёт о поправках в закон «О защите прав потребителей». Данный проект требует от торговли указывать на ценнике стоимость продукции за округленную единицу веса или объема – один литр или килограмм. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо ведомства в Государственно-правовое управление президента.

Данный законопроект подготовил и в начале июня внес в Госдуму вице-спикер ГД Борис Чернышев.

Министерство промышленности и торговли раскритиковало документ, сказано в его письме в Государственно-правовое управление (ГПУ) президента. Фактически предлагаемое регулирование возлагает на розницу обязанность производить расчеты стоимости одного килограмма или литра продукции, выкладка товаров и подготовка ценников подорожают, сказано в нем. Процесс должен быть автоматизирован, а значит, возникнут новые издержки – на модернизацию учетных систем, это также заложат в конечную стоимость товаров.

Также Минпромторг напомнил, что в ассортименте магазинов есть продукция, цена которой за один литр или килограмм не нужна потребителю. Например, это кофе, конфеты, чай, жевательная резинка, чипсы и другое. Данное изменение усложнит восприятие стоимости таких товаров, предполагает регулятор. Этот факт также следует учитывать, уверены в министерстве. Законопроект же не делает исключение для отдельных категорий товаров.

Новая обязанность усложнит бизнес-процессы продавцов и тем самым спровоцирует рост цен на потребительском рынке: компании «будут перекладывать возникшие издержки на потребителей», сказано в документе министерства.

«На основании вышеизложенного Минпромторг не поддерживает законопроект», – отмечено в письме ведомства. Вместе с тем Минпромторг предлагает ввести единый стандарт фасовки для того, чтобы покупателям было легче сравнить цены на аналогичные товары разного объема или веса.