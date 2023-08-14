Опрос: ценности компании понятны и близки только каждому второму работнику в Пскове

09:08, 14 августа 2023, ПАИ

Деловые и нравственные принципы, на которых строится бизнес их работодателя, понимают и принимают 51 % псковичей, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

Корпоративные ценности, декларируемые как фундамент для развития бизнеса, понятны и близки каждому второму работнику (51 %). 18 % опрошенных ценности работодателя понятны, но разделять эти принципы они не согласны: «Проблема в том, что все это написано для галочки. Руководство делает так, как удобно в настоящий момент, попирая правила и законы и тем более какие-то там ценности»; «Ценности нашей компании формируются мужчинами (их основное количество), женское мнение не учитывается». Каждый девятый признался, что корпоративные ценности не понимает: «Ценности надуманные, и понимают их только директор и его подпевалы». 11 % не знают, какой системы ценностей придерживаются их работодатели.



Женщины более осведомлены о бизнес-принципах компании, в которой работают, и чаще следуют им (54 % против 48 % среди мужчин).



Среди горожан старше 45 лет больше тех, кто разделяет корпоративные ценности (53 %). Среди опрошенных до 34 лет – тех, кто отрицает ценности компании и отказывается следовать им (18 %).



Работающие на крупный бизнес демонстрируют осведомленность о ценностях компании чаще тех, кто занят на предприятиях малого и среднего размера. Среди сотрудников компаний со штатной численностью более 1000 человек больше как тех, кто принимает корпоративные ценности (52 %), так и тех, кто критикует их (16 %).