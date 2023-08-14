Пропавший в лесу Бежаницкого района пенсионер найден живым
67-летний мужчина, который пропал в деревне Глубоково Бежаницкого района, найден живым. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.
Отметим, что мужчина ушёл в лес 13 августа и не вернулся.
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