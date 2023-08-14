Пропавший в лесу Бежаницкого района пенсионер найден живым

09:29, 14 августа 2023, ПАИ

67-летний мужчина, который пропал в деревне Глубоково Бежаницкого района, найден живым. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.

Отметим, что мужчина ушёл в лес 13 августа и не вернулся.