Шоу мыльных пузырей покажут на фестивале «Музыка на воде» в Пскове

09:48, 14 августа 2023, ПАИ

Детское шоу мыльных пузырей покажут на фестивале «Музыка на воде» в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «БКЗ Псков».

18 и 19 августа с 19:30 для самых маленьких посетителей концертов проведут шоу мыльных пузырей.

«Это поможет им взбодриться, подвигаться и удивиться ещё одной форме существования воды. Мыльные пузыри, в которые может помещаться человек и которые не лопаются, – сказка, ставшая явью», – говорится в сообщении.

Организаторы также отметили, что главным помощником на шоу будет мышонок Фасоль.

Кроме того, в рамках программы фестиваля псковичам покажут мультимедийное шоу. Также гости фестиваля смогут увидеть выставку скульптур.

Напомним, что музыкальный фестиваль пройдёт в Пскове в четвёртый раз.