Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Последний день заезда «Созидание» форума «Истоки» в Печорах отметили спортивным праздником

Участники форума «Истоки» вместе с семинаристами Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря приняли участие в забеге в честь Международного дня молодёжи в заключительный день заезда «Созидание». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: организаторы форума «Истоки»

На стадионе Печор все желающие, в том числе и горожане, смогли попробовать свои силы в спортивной эстафете. Финалом спортивного мероприятия стал забег на 800 метров. Каждый, кто добежал до финиша, получил памятную медаль. В мероприятии также участвовал директор молодёжного историко-культурного форума «Истоки» Борис Сынтин.

«Наш заезд называется «Созидание» не просто так. Мы много говорили о проектах, уделили проектной деятельности большое количество часов из программы мероприятий, однако в этот заезд смыслов заложено намного больше. Созидатель создаёт что-то новое или улучшает, а самое главное работает над собой. Помните, что каждый из вас сейчас создаёт себя. Я уверен, что «Истоки» и этот заезд останутся у вас в сердце. Удачи вам в новых проектах и до новых встреч!» – дал своё напутствие со сцены директор молодёжного историко-культурного форума «Истоки» Борис Сынтин.

Напомним, с 6 по 13 августа состоялся четвёртый заезд «Созидание» молодёжного историко-культурного форума «Истоки». Участники из 74 регионов России прошли образовательную программу, съездили на экскурсии и поучаствовали в полезных работах. Итогом заезда стали пять продуктов, связанных с реконструкцией и благоустройством территорий Псковской области, круглогодичного молодёжного историко-культурного центра «Истоки» и трудовой занятостью молодёжи.

Участниками заезда стали молодые архитекторы, экскурсоводы (гиды), поисковики, студенты архитектурно-строительных образовательных организаций высшего образования, активисты российских студенческих отрядов со всей России, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик и Запорожской области. В течение семи дней участники прослушали более 50 лекций о реконструкции, концепции городов будущего и добровольческой деятельности в России.

Напомним, молодёжный историко-культурный форум «Истоки» платформы «Росмолодёжь. События» проходит с 5 июля по 23 августа в Печорах. Четвёртая смена заезда «Истоки» «Созидание» стартовала 6 июля.

Кроме того, на базе форума состоялось торжественное открытие круглогодичного центра «Истоки» 5 июля. Он нацелен на формирование гражданской и культурной идентичности на основе духовно-нравственных ценностей, а также на формирование молодёжных сообществ в сфере патриотического воспитания. Кроме того, участники смогут получить финансовую поддержку для реализации своих социально значимых проектов.

Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 августа 2023

Более половины россиян интересуются размером зарплаты коллег и начальства

15 августа 2023

Юный кондитер из Пскова пришла на шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница!»

15 августа 2023

Связь как в городе: «Ростелеком» обеспечил мобильным интернетом ещё шесть деревень Псковской области 

15 августа 2023

Последний день заезда «Созидание» форума «Истоки» в Печорах отметили спортивным праздником

15 августа 2023

До +28 градусов ожидается сегодня в Пскове

14 августа 2023

Островские мастерицы представили своё рукоделие в Печорах

14 августа 2023

В Псковской области простились с четырьмя погибшими в ходе СВО военнослужащими

14 августа 2023

Строительство ФАПа в деревне Пушкиногорского района завершено

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...