Последний день заезда «Созидание» форума «Истоки» в Печорах отметили спортивным праздником

09:26, 15 августа 2023, ПАИ

Участники форума «Истоки» вместе с семинаристами Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря приняли участие в забеге в честь Международного дня молодёжи в заключительный день заезда «Созидание». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

На стадионе Печор все желающие, в том числе и горожане, смогли попробовать свои силы в спортивной эстафете. Финалом спортивного мероприятия стал забег на 800 метров. Каждый, кто добежал до финиша, получил памятную медаль. В мероприятии также участвовал директор молодёжного историко-культурного форума «Истоки» Борис Сынтин.

«Наш заезд называется «Созидание» не просто так. Мы много говорили о проектах, уделили проектной деятельности большое количество часов из программы мероприятий, однако в этот заезд смыслов заложено намного больше. Созидатель создаёт что-то новое или улучшает, а самое главное работает над собой. Помните, что каждый из вас сейчас создаёт себя. Я уверен, что «Истоки» и этот заезд останутся у вас в сердце. Удачи вам в новых проектах и до новых встреч!» – дал своё напутствие со сцены директор молодёжного историко-культурного форума «Истоки» Борис Сынтин.

Напомним, с 6 по 13 августа состоялся четвёртый заезд «Созидание» молодёжного историко-культурного форума «Истоки». Участники из 74 регионов России прошли образовательную программу, съездили на экскурсии и поучаствовали в полезных работах. Итогом заезда стали пять продуктов, связанных с реконструкцией и благоустройством территорий Псковской области, круглогодичного молодёжного историко-культурного центра «Истоки» и трудовой занятостью молодёжи.

Участниками заезда стали молодые архитекторы, экскурсоводы (гиды), поисковики, студенты архитектурно-строительных образовательных организаций высшего образования, активисты российских студенческих отрядов со всей России, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик и Запорожской области. В течение семи дней участники прослушали более 50 лекций о реконструкции, концепции городов будущего и добровольческой деятельности в России.

Напомним, молодёжный историко-культурный форум «Истоки» платформы «Росмолодёжь. События» проходит с 5 июля по 23 августа в Печорах. Четвёртая смена заезда «Истоки» «Созидание» стартовала 6 июля.

Кроме того, на базе форума состоялось торжественное открытие круглогодичного центра «Истоки» 5 июля. Он нацелен на формирование гражданской и культурной идентичности на основе духовно-нравственных ценностей, а также на формирование молодёжных сообществ в сфере патриотического воспитания. Кроме того, участники смогут получить финансовую поддержку для реализации своих социально значимых проектов.

Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.