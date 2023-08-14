Концепцию оформления круглогодичного центра «Истоки» предложили участники смены «Созидание»

10:44, 14 августа 2023, ПАИ

Концепцию визуального оформления круглогодичного молодёжного историко-культурного центра «Истоки» продумали участники его четвёртой смены «Созидание» в рамках проектной деятельности. Об этом ПАИ сообщили организаторы форума.

Кроме того, ребята предложили варианты проектов по созданию карты памятников участникам Великой Отечественной войны, расположенных в заброшенных населённых пунктах, а также разработали предложения по включению в Стратегию реализации молодёжной политики до 2030 года.

«Всё, что нас окружает, мы создаём сами. Поэтому для молодёжи проектная деятельность является приоритетной и даёт возможность самим строить будущее. Все проекты уже переданы вышестоящему руководству, а один из них по созданию карты памятников участникам Великой Отечественной войны уже будет собран в грантовую заявку и подан на рассмотрение комиссии», – отметила модератор окружных и всероссийских форумов Маргарита Хожаева.

Главным партнёром заезда выступили Российские студенческие отряды (РСО). Организаторы форума подчеркнули, что в этом году эксперты движения были активно включены в образовательную программу – от лекций до мастер-классов.

«Участники Российских студенческих отрядов в рамках молодёжного историко-культурного форума «Истоки» и четвёртого заезда «Созидание» работали над идеями и смыслами для проведения проектов следующего, юбилейного года РСО. Они посетили стратегические сессии, работали над новыми смыслами РСО. Приятно видеть, что каждый студотрядовец принимает активное участие в программе и не только общается внутри делегации, но и находит новых друзей и полезные знакомства», – рассказала специалист аппарата Российских студенческих отрядов Валентина Бродягина.

Помощь участникам заезда оказывали волонтёры из волонтёрского корпуса от «Росмолодёжь. Добро». В четвёртом заезде 25 добровольцев из восьми регионов России сопровождали участников на мероприятиях и экскурсиях, помогали решать возникающие вопросы оргкомитету форума, встречали спикеров и почётных гостей. Всего за время проведения форума в качестве волонтёров было привлечено уже около 60 человек.

Напомним, молодёжный историко-культурный форум «Истоки» платформы «Росмолодёжь. События» проходит с 5 июля по 23 августа в Печорах. Четвёртая смена заезда «Истоки» «Созидание» завершилась 13 августа.

Кроме того, на базе форума состоялось торжественное открытие круглогодичного центра «Истоки» 5 июля. Он нацелен на формирование гражданской и культурной идентичности на основе духовно-нравственных ценностей, а также на формирование молодёжных сообществ в сфере патриотического воспитания. Кроме того, участники смогут получить финансовую поддержку для реализации своих социально значимых проектов.

Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.