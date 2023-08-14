Студенты ПсковГУ заняли второе место на Всероссийских соревнованиях по баскетболу 3 х 3

13:42, 14 августа 2023, ПАИ

Студенты ПсковГУ заняли второе место на Всероссийских массовых соревнованиях по баскетболу 3 х 3 «Оранжевый мяч», которые проходили в Дно. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В состав команды вошли спортсмены Михаил Зуев, Севастьян Баранов и Андрей Манойлов.

Также отметим, что соревнования были приурочены к празднованию Дня физкультурника, который ежегодно отмечается в России во вторую субботу августа.