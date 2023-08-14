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Студенты ПсковГУ заняли второе место на Всероссийских соревнованиях по баскетболу 3 х 3

Студенты ПсковГУ заняли второе место на Всероссийских массовых соревнованиях по баскетболу 3 х 3 «Оранжевый мяч», которые проходили в Дно. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

В состав команды вошли спортсмены Михаил Зуев, Севастьян Баранов и Андрей Манойлов.

Также отметим, что соревнования были приурочены к празднованию Дня физкультурника, который ежегодно отмечается в России во вторую субботу августа.

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