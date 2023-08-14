Студенты ПсковГУ заняли второе место на Всероссийских соревнованиях по баскетболу 3 х 3
Студенты ПсковГУ заняли второе место на Всероссийских массовых соревнованиях по баскетболу 3 х 3 «Оранжевый мяч», которые проходили в Дно. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
В состав команды вошли спортсмены Михаил Зуев, Севастьян Баранов и Андрей Манойлов.
Также отметим, что соревнования были приурочены к празднованию Дня физкультурника, который ежегодно отмечается в России во вторую субботу августа.
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14 августа 2023
Студенты ПсковГУ заняли второе место на Всероссийских соревнованиях по баскетболу 3 х 3