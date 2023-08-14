Один человек пострадал в результате возгорания автомобиля в Пушкиногорском районе

10:59, 14 августа 2023, ПАИ

Четыре пожара произошло в Псковской области за двое суток. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Так, 12 августа на улице Школьной в деревне Партизанской Гдовского района сгорело неэксплуатируемое строение. Вызов поступил в 18:57. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём со стороны неизвестного. Сотрудникам МЧС удалось спасти жилой дом и две хозяйственные постройки.

Ещё один пожар произошёл в деревне Велье Пушкиногорского района. Вызов поступил в 13:49 13 августа. В населённом пункте сгорел автомобиль ВАЗ-2131 2010 года выпуска. В результате происшествия пострадал один человек. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки в моторном отсеке.

Помимо этого, хозпостройка сгорела на улице Урожайной в деревне Родина Псковского района в 2:33. Предполагаемая причина возгорания – поджог.

Кроме этого, в 20:24 в деревне Переслегино Великолукского района в бесхозном строении сгорел мусор. Предположительно, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём со стороны неизвестного.