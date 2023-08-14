Mercedes отключил российских дилеров от своего программного обеспечения
Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от программного обеспечения (ПО), сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителя компании.
«Действительно, дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта», — сообщили в компании.
Там добавили, что ремонт и обслуживание автомобилей будет проводиться на основе «накопленного опыта и знаний».
«В связи с уходом Mercedes-Benz AG с российского рынка АО «МБ РУС» не располагает какими-либо дополнительными возможностями по проверке и проведению прочих сервисных мероприятий, устанавливаемых для автомобилей марки Mercedes-Benz со стороны завода-изготовителя», — подчеркнули там.
Mercedes-Benz ушёл из России в конце октября 2022 года. Его активы, в том числе завод в Подмосковье, выкупил ГК «Автодом» — один из крупнейших автомобильных холдингов, который обслуживает премиальные и люксовые машины.
Но проблемы коснулись не только автомобилей Mercedes. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) сообщили о том, что официальные дилеры испытывают проблемы с ПО для большинства зарубежных марок машин.
«Дилеры подтвердили, что есть некоторые проблемы с ПО», — рассказали в организации.
Там уточнили, что сейчас ведутся работы по устранению всех неполадок.
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