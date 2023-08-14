Гаражную кражу раскрыли полицейские в Плюссе

11:44, 14 августа 2023, ПАИ

Сотрудники полиции раскрыли гаражную кражу в Плюссе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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За помощью к полицейским обратился 68-летний мужчина. Он рассказал, что из его гаража, находящегося в переулке Набережном в Плюссе, неизвестный украл колесный диск от автомобиля.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий был установлен человек, причастный к краже. Им оказался ранее не судимый 34-летний мужчина.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Ведётся расследование.