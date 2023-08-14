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Происшествия

Водитель автомобиля пострадал в двойном ДТП в Невельском районе

Водитель автомобиля пострадал в ДТП в Невельском районе, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

ДТП произошло на перекрёстке дороги Невель – Усвяты – Великие Луки. Там столкнулись два автомобиля Kia Picanto и Kia Sportage. После чего оба автомобиля вылетели в кювет.

В результате ДТП пострадал водитель Kia Picanto. Его госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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