Водитель автомобиля пострадал в двойном ДТП в Невельском районе

11:50, 14 августа 2023, ПАИ

Водитель автомобиля пострадал в ДТП в Невельском районе, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

ДТП произошло на перекрёстке дороги Невель – Усвяты – Великие Луки. Там столкнулись два автомобиля Kia Picanto и Kia Sportage. После чего оба автомобиля вылетели в кювет.

В результате ДТП пострадал водитель Kia Picanto. Его госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.