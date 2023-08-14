Чат-бот Таксик поможет псковичам разобраться с вопросами налогового законодательства

12:48, 14 августа 2023, ПАИ

Виртуальный помощник на официальном сайте ФНС помогает псковичам разобраться с вопросами налогового законодательства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Интерактивный чат-бот по имени Таксик, работающий в круглосуточном режиме, создали в 2020 году для удобства взаимодействия с налогоплательщиками и повышения качества и скорости информирования заявителей.

Благодаря ему псковичи могут узнать, как получить ту или иную справку, налоговые вычеты по НДФЛ, работает ли налоговая инспекция по субботам, когда платить налог за квартиру или как стать самозанятым.

Кроме того, с его помощью можно самостоятельно рассчитать имущественные налоги, страховые взносы, а также оценить качество ответа. Также псковичи имеют возможность осуществить запись на приём в налоговый орган, задав вопрос чат-боту: «Хочу записаться на приём».

Для упрощения и ускорения поиска ответов на самые популярные вопросы диалоговое окно чат-бота дополнено «горячими кнопками».