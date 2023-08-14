Псковичи могут погасить налоговую задолженность по QR-коду

12:30, 14 августа 2023, ПАИ

Псковичи могут погасить налоговую задолженность, отсканировав QR-код. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Для этого достаточно направить сообщение с 12-значным номером своего ИНН (идентификационного номера налогоплательщика) в мессенджере Telegram на номер налоговой службы: +7 (921) 214-59-25 в любое удобное время.

В ответ налогоплательщик получит сообщение с QR-кодом для уплаты налогов или сообщение об отсутствии задолженности.