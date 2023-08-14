Первый экологический поход отрядов «Движения первых» состоялся в Пустошкинском районе
Первый экопоход экологических добровольческих отрядов Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» «Экодвиж-60!» состоялся на территории Пустошкинского района с 12 по 13 августа. Об этом сообщила районная газета «Вперёд».
В деревне Вербилово участников ждал пеший переход протяжённостью пять километров до озера Белое, командные игры, уборка мусора, ведение фото- и видеодневника, а также вечер у «костра талантов».
В походе приняли участие отряды из разных районов Псковской области. Отрядом Пустошкинского района руководили Людмила Голубкова и Валерия Егорова.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
14 августа 2023
Первый экологический поход отрядов «Движения первых» состоялся в Пустошкинском районе