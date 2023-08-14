В Псковском районе отремонтировали дорогу к деревне Плоская Лука

13:22, 14 августа 2023, ПАИ

Приёмка дороги от деревни Быстрецово до деревни Плоская Лука прошла в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Дорожники привели в нормативное состояние 900 метров полотна.

«Ремонт дорог выполняется только по заявкам граждан и только там, где практически произошел полный износ дорожного полотна, исходя из выделенных лимитов денежных средств на дорожную деятельность», – отметили в администрации района.